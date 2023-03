È tempo di Quaresima (Di giovedì 2 marzo 2023) È tempo di Quaresima. È passata una settimana precisa dal mercoledì delle Ceneri, ovvero, l’inizio, per i Cattolici, del periodo di Quaresima. La Quaresima per la religione Cristiano Cattolica è quel periodo di preparazione alla Santa Pasqua che va dal mercoledì delle ceneri fino al giovedì Santo, ovvero il giovedì che precede la Pasqua. Quindi l’ultima cena di Gesù con gli Apostoli. Per i fedeli è uno dei periodi più importati per il percorso spirituale e di fede per diversi motivi. I più importanti sicuramente sono due. Il primo perché è un momento in cui i cristiani preparano la propria anima con preghiere, atti di penitenze e rinunce. E il secondo invece, perché questo è il periodo che ci traghetta verso la festa più importante per la religione cattolica. Ovvero la Pasqua, ovvero la resurrezione di Cristo. Il giorno in cui inizia la quaresima è il ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 2 marzo 2023) Èdi Quaresima. È passata una settimana precisa dal mercoledì delle Ceneri, ovvero, l’inizio, per i Cattolici, del periodo di Quaresima. La Quaresima per la religione Cristiano Cattolica è quel periodo di preparazione alla Santa Pasqua che va dal mercoledì delle ceneri fino al giovedì Santo, ovvero il giovedì che precede la Pasqua. Quindi l’ultima cena di Gesù con gli Apostoli. Per i fedeli è uno dei periodi più importati per il percorso spirituale e di fede per diversi motivi. I più importanti sicuramente sono due. Il primo perché è un momento in cui i cristiani preparano la propria anima con preghiere, atti di penitenze e rinunce. E il secondo invece, perché questo è il periodo che ci traghetta verso la festa più importante per la religione cattolica. Ovvero la Pasqua, ovvero la resurrezione di Cristo. Il giorno in cui inizia la quaresima è il ...

