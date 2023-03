È stata la mano di Dio, la frase chiave del film che ha commosso tutti (Di giovedì 2 marzo 2023) C'è una frase, in particolare, che definisce perfettamente il viaggio affrontato dal protagonista di È stata la mano di Dio, e che ha fatto commuovere quasi tutti gli spettatori; è la stessa anche per voi? Uscito sia nelle sale che su Netflix nel 2021, È stata la mano di Dio ha confermato il valore di Paolo Sorrentino come regista, e lo ha avvicinato nuovamente all'Oscar. Il valore di questa pellicola risiede nel viaggio che intraprende il suo protagonista, accompagnato da momenti topici in cui realizza quello che vuole fare della sua vita. Proprio in uno di questi lo ascoltiamo dire una fase chiave della storia, recentemente pubblicata anche sul canale You Tube di Netflix sotto forma di short, che sembra sia riuscita a emozionare tutti gli spettatori. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) C'è una, in particolare, che definisce perfettamente il viaggio affrontato dal protagonista di Èladi Dio, e che ha fatto commuovere quasigli spettatori; è la stessa anche per voi? Uscito sia nelle sale che su Netflix nel 2021, Èladi Dio ha confermato il valore di Paolo Sorrentino come regista, e lo ha avvicinato nuovamente all'Oscar. Il valore di questa pellicola risiede nel viaggio che intraprende il suo protagonista, accompagnato da momenti topici in cui realizza quello che vuole fare della sua vita. Proprio in uno di questi lo ascoltiamo dire una fasedella storia, recentemente pubblicata anche sul canale You Tube di Netflix sotto forma di short, che sembra sia riuscita a emozionaregli spettatori. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #PrimariePD - Stefano #Bonaccini: 'Da domani tutti a dare una mano a Elly, per il rilancio del Pd: è stata in grado… - LaMerlettaia : @TehHarkster Il mondo gira sempre alla stessa maniera: intorno al sesso e ai soldi. C’è sempre stata una cultura uf… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: La scelta di attraversare il Mediterraneo è stata definita 'irresponsabile' dal ministro Piantedosi: in questo articolo… - Matteo76216 : @LaStampa L'emergenza è stata solo uno strumento per dare mano libera a squallidi affaristi 'assassini', sostenuti… - DomaniGiornale : La scelta di attraversare il Mediterraneo è stata definita 'irresponsabile' dal ministro Piantedosi: in questo arti… -