E’ morto Wayne Shorter sassofonista icona del jazz

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 2 marzo 2023) E'all'età di 89 anni il, vincitore di 12 Grammy, nacque il 25 agosto del 1933 a Newark, nel New Jersey. Nel 1959 si unì aiMessengers, leggendaria band del batterista Art Blakey, sia comeche come compositore, e pochi anni dopo entrò a far parte del secondo quintetto di Miles Davis insieme al pianista Herbie Hancock, al contrabbassista Ron Carter e al batterista Tony Williams.Dopo un periodo trascorso nell'esercito,si trasferì a New York negli anni '50 e divenne una figura fondamentale nella scenadella città.formò il gruppo fusion Weather Report assieme al pianista Joe Zawinul e Miroslav Vitouš. La band ebbe un ...