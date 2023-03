E’ morto Peter Weibel, protagonista della media art e curatore di mostre e musei (Di giovedì 2 marzo 2023) L’artista austriaco Peter Weibel, figura centrale nell’arte post-concettuale e della media art europea grazie anche alle sue diverse attività come teorico dei nuovi media e curatore di mostre e musei, è morto mercoledì 1 marzo all’età di 79 anni dopo una breve malattia in un ospedale di Karlsruhe, in Germania. Dal 1999 Weibel era direttore dello Zkm – Zentrum für Kunst und Medien (Centro per l’Arte e i media) di Karlsruhe e si stava preparando a lasciare l’incarico per trasferirsi a Vienna. Il britannico Alistair Hudson assumerà la direzione dello Zkm il 1° aprile. Dal 2017 Weibel era direttore dell’Istituto di ricerca delle culture digitali dell’Università di Arti Applicate di Vienna. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) L’artista austriaco, figura centrale nell’arte post-concettuale eart europea grazie anche alle sue diverse attività come teorico dei nuovidi, èmercoledì 1 marzo all’età di 79 anni dopo una breve malattia in un ospedale di Karlsruhe, in Germania. Dal 1999era direttore dello Zkm – Zentrum für Kunst und Medien (Centro per l’Arte e i) di Karlsruhe e si stava preparando a lasciare l’incarico per trasferirsi a Vienna. Il britannico Alistair Hudson assumerà la direzione dello Zkm il 1° aprile. Dal 2017era direttore dell’Istituto di ricerca delle culture digitali dell’Università di Arti Applicate di Vienna. ...

