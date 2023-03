È morto a 39 anni Michele Naspi. Nell’ultimo TikTok: “Voglio solo essere felice” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mondo dei social piange la scomparsa di Michele Rossiniello, noto con lo pseudonimo di Michele Naspi, creator pugliese che su TikTok vantava più di 205 mila follower e 9.5 milioni di ‘mi piace’. Nell’ultimo video, registrato il 27 febbraio 2023, era intento a preparare la sua cena, caratterizzata da alcuni tra i suoi cibi preferiti, un panino con wurstel e patatine, e sorrideva, come aveva fatto tantissime volte e come sapeva bene chi lo seguiva da tempo. Non può che generare ancora più commozione una delle frasi che ha pronunciato in quell’occasione: “Questo periodo Voglio mangiare, non Voglio fare la dieta. Voglio stare bene con me stesso ed essere solo felice in questo periodo”. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mondo dei social piange la scomparsa diRossiniello, noto con lo pseudonimo di, creator pugliese che suvantava più di 205 mila follower e 9.5 milioni di ‘mi piace’.video, registrato il 27 febbraio 2023, era intento a preparare la sua cena, caratterizzata da alcuni tra i suoi cibi preferiti, un panino con wurstel e patatine, e sorrideva, come aveva fatto tantissime volte e come sapeva bene chi lo seguiva da tempo. Non può che generare ancora più commozione una delle frasi che ha pronunciato in quell’occasione: “Questo periodomangiare, nonfare la dieta.stare bene con me stesso edin questo periodo”. ...

