É meglio il Napoli di Spalletti o quello di Sarri? Fate un test (Di giovedì 2 marzo 2023) Quale Napoli è migliore? quello quasi campione d'Italia di Sarri o quello che lo sta per diventare di Spalletti? Lasciate un attimo da parte il risultato finale. Perché ormai è certo che Spalletti riporterà lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, operazione che Sarri ha solo fatto pensare possibile in due anni (2016 e 2018) senza riuscire a portare a termine l'impresa. Evitate anche di addentrarvi nei numeri che contano, quelli dei punti finali. É chiaro che mentre Il Comandante si è attestato a quota 91 cinque campionati fa, il Napoli 2022-23 potrebbe anche andare a dare l'assalto al cielo. Vale a dire provare a superare il record della terza Juventus di Antonio Conte, quei 102 punti che sembravano a prima vista un ...

