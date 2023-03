"È lì ma non c'è...". Eddie Jordan svela le condizioni di Schumacher (Di giovedì 2 marzo 2023) L'uomo che lanciò Schumi ai tempi della Jordan, ha rivelato alcuni particolari sulle attuali condizioni di salute dell'ex pilota tedesco Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) L'uomo che lanciò Schumi ai tempi della, ha rivelato alcuni particolari sulle attualidi salute dell'ex pilota tedesco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PpBradamante : Non importa quanto sia freddo l'Inverno, dopo c'è sempre la Primavera Eddie Vedder ?????????????????? Good Evening ? Felice… - buddiefeels : RT @unsaidemily12: HO APPENA REALIZZATO CHE EDDIE ERA MEZZO COSCIENTE DURANTE LO SHOOTING TANT’È CHE SI È LASCIATO ANDARE SOLAMENTE QUANDO… - francobus100 : Michael Schumacher, Eddie Jordan svela le condizioni del pilota: «Lui è lì ma non c'è» - infoitsport : Eddie Jordan sulle condizioni di Schumacher: 'Non può far parte della sua famiglia' - infoitsport : Eddie Jordan svela le condizioni di Michael Schumacher oggi: “Lui è lì, ma non c’è” -