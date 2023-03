E il barese Bellomo fa ripartire il ' trenino' della felicità al San Nicola

(Di giovedì 2 marzo 2023) In principio fu nel nuovissimo stadio Euganeo di Padova, dove il Bari vinse (2 - 0) il 25 settembre 1994 e festeggiò per la prima volta col '': un'esultanza importata dal colombiano Miguel ...

barinelpallone : Il treno biancorosso prende la rincorsa: Bellomo gol e il Bari batte anche il Venezia… di Tommaso Di Lernia Il cal…

Al 48' tentativo di Bjorkengren dal limite dell'area dopo una corta respinta della difesa, ... A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Morachioli, Ricci,, Dorval. All. Mignani Arbitro: Giua ...

Bari da Freccia(bianco)rossa: Bellomo riporta il “trenino dei desideri” al San Nicola GianlucaDiMarzio.com

Il Bari batte il Venezia per 1-0 nel 27° turno del campionato di calcio di serie B e si porta a solo un punto dalla serie A diretta. Una classifica che sorride ai biancorossi di Michele ...La partita si apre e Benedetti tira dalla distanza con il diagonale che termina di poco a lato. Finale di tempo di marca barese: Bellomo serve in mezzo Antenucci, che calcia al volo ma Joronen blocca ...