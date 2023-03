Dynamite 01 03 2023 Fight for your dreams

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nel Cow Palace di San Francisco, California, in vista dell’ultima fermata prima di Revolution. Tra i match in programma spicca il Face of The Revolution Ladder Mach con in palio una title shot per il TNT Championship, nel corso della puntata assisteremo anche all’ultimo faccia a faccia tra MJF e Bryan Danielson. Da menzionare anche la Casino Tag Team Battle Royal con in palio l’ultimo posto nel Four-Way Match titolato che si terrà proprio nel prossimo pay per view. All-Atlantic Championship Match: Orange Cassidy (c) vs. Big Bill (3 / 5) Nella fase iniziale dell’incontro Orange Cassidy ha eluso gli attacchi di Big Bill come farebbe un matador con un toro durante una corrida, successivamente il membro della ...