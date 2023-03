(Di giovedì 2 marzo 2023)a la prima. Kevindebutta come voleva con la maglia dei. Con una soddisfacente partita personale e la vittoria di squadra. Non giocava dal 9 gennaio, infortunato al ginocchio destro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Durant, buon esordio coi Suns. Milwaukee, 16 di fila: Giannis si mangia Banchero #nba - Gazzetta_NBA : Durant, buon esordio coi Suns. Milwaukee, 16 di fila: Giannis si mangia Banchero #nba -

ha parlato di 'esordio solido'. Coach Williams ha spiegato: 'Non gli chiedo di essere leader, ma di giocare come sa fare'. Sacrosanto. Per i Suns, trascinati da Booker, è la settima vittoria ...... con in copertina lo scambio che ha portato Kevinai Suns, oltre ai tantissimi altri ... che dovevano allungare la rotazione dei lunghi e hanno aggiunto Mike Muscala al roster - un...... con in copertina lo scambio che ha portato Kevinai Suns, oltre ai tantissimi altri ... che dovevano allungare la rotazione dei lunghi e hanno aggiunto Mike Muscala al roster - un...

Durant, buon esordio coi Suns. Milwaukee, sono 16 di fila: Giannis si mangia Banchero La Gazzetta dello Sport

Esordio vincente per KD con la maglia di Phoenix: 23 punti, e Hornets battuti. Antetokounmpo fa 31 punti contro Orlando, Paolo si ferma a 9. Knicks lanciati: super Brunson demolisce i Nets ...Quando Kevin Durant tornerà in campo dopo il suo problema al ginocchio è un punto su cui si stanno interrogando in tanti nella NBA. I ...