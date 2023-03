“Dunque per esempio”. La surreale supercazzola di Concita (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa mattina, ho voluto concludere la mia consueta rassegna stampa con la ciliegina sulla torta leggendovi il migliore l’incipit che potete trovare sui giornali di oggi. Rullo di tamburi, sto parlando del pezzo di Concita De Gregorio. Proprio Concita, che ieri faceva la fenomena contro la Meloni, inizia così il suo pezzo a pagina uno della Stampa: “Domande di semplicità estrema, perché di fronte alle enormità questo succede: l’essenziale torna per incanto a essere tutto quello che serve e che basta. Dunque per esempio”. Ve lo rileggo: “Domande di semplicità estrema, perché di fronte alle enormità questo succede: l’essenziale torna per incanto a essere tutto quello che serve e che basta. Dunque per ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa mattina, ho voluto concludere la mia consueta rassegna stampa con la ciliegina sulla torta leggendovi il migliore l’incipit che potete trovare sui giornali di oggi. Rullo di tamburi, sto parlando del pezzo diDe Gregorio. Proprio, che ieri faceva la fenomena contro la Meloni, inizia così il suo pezzo a pagina uno della Stampa: “Domande di semplicità estrema, perché di fronte alle enormità questo succede: l’essenziale torna per incanto a essere tutto quello che serve e che basta.per”. Ve lo rileggo: “Domande di semplicità estrema, perché di fronte alle enormità questo succede: l’essenziale torna per incanto a essere tutto quello che serve e che basta.per ...

