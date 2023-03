Dritto e Rovescio | stasera in tv 2 marzo | temi e anticipazioni

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera in tv, 2alle 21:20, verrà trasmessa una nuova edizione disu Rete 4, presentata come sempre dal giornalista Paolo Del Debbio. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Play. Idella puntatain tv: immigrazione e nuovo corso PD In questa puntata, si affronterà principalmente l’emergenza immigrazione, partendo dalla recente tragedia di Cutro, un piccolo paese vicino a Crotone, in cui sono rimaste coinvolte 180 persone, molte delle quali hanno perso la vita. Si tratta di uno dei naufragi più tragici di questo XXI secolo. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I migranti sarebbero partiti da una località vicino a Smirne, in Turchia, e dopo tre giorni di ...