(Di giovedì 2 marzo 2023) “Vorrei aggiungere che ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando sollecitudine straordinaria. Ma se per caso decidessi di lavorare un lavoro lo trovo da solo". Era l'11 febbraio del 2022, in conferenza stampa a Palazzo Chigi quando...loMa l'exfa sapere ad affari che non èSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il ritorno di Draghi, oggi alla presentazione del libro di Giannelli: «Nella prima settimana della guerra era impor… - Gitro77 : Non è stato il Covid a mandare in perdita 1 impresa su 3, ma le folli politiche liberticide adottate dai Governi it… - michele_geraci : Le previsioni su cui #UE ha basato la narrazione 'Le #Sanzioni funzionano' e alla quale #Draghi ha aderito prevedev… - effelina7155 : RT @intuslegens: L'industria pubblica era florida. Draghi, agli ordini del capitale mondialista, l'ha svenduta. L'hanno fatto presidente. P… - GiceladelRocio : @Antonio98854326 Aiuta draghi a tirare i fili alla meloni -

Analoga a quella relativacrescita del Pil nel corso del 2022 (+3,76%) certificata due giorni fa dall'Istat e che risulta superiore di un punto alle previsioni effettuate dal Governoall'......di pazienti che si sono ritrovati poi in terapia intensiva perché non curati e affidati... dato che lo stesso piano pandemico licenziato poi dal governonon le inserisce nemmeno come prima ...con il suo laconismo pragmatico sarebbe intervenuto, al posto di Giorgetti, con una ... e non con un'alzata d'ingegno distruttivaquale adesso, per eccesso di logorrea demagogica, bisogna ...

Draghi alla Nato Tutti lo vogliono, ma l'ex premier non è interessato Affaritaliani.it

In emergenza abbiamo fatto esplodere il “debito buono”. Ora il ministro dell’Economia ce lo accolla come una diavoleria senza senso. Non esistono pasti gratis, d'accordo, ma prima di ritirare seccamen ...La fondazione Milano-Cortina organizza i prossimi giochi invernali. E ha già assunto centinaia di persone, molte note: dal figlio del presidente del Senato, alla nipote di Draghi, a politici del Pd e ...