Dovere d'amore essere presenti per l'Atalanta: verso il tutto esaurito contro l'Udinese (Di giovedì 2 marzo 2023) Un clima di grande festa a Bergamo in vista di quella che sarà Atalanta-Udinese, con lo stadio praticamente verso il tutto esaurito La delusione per la trasferta di Milano è tanta, ma essere presenti per l'Atalanta è pur sempre un Dovere d'amore indipendentemente dal risultato: solo uniti si può raggiungere l'obiettivo finale, o almeno provarci sudando quella maglia dai colori magici che fanno venire i brividi (citando il cuore caldo del tifo nerazzurro). In vista della gara casalinga contro l'Udinese il popolo atalantino, da prassi, sarà presente in massa sugli spalti, tanto che risultano ufficialmente esauriti i seguenti settori: le due curve (Pisani e Morosini), i Distinti Sud e la Tribuna Rinascimento ...

