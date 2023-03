Dove vanno i soldi dello Stato? Ecco come li ha spesi il governo (Di giovedì 2 marzo 2023) Quando si parla di conti pubblici e di oneri a carico dello Stato, non è solo importante sapere quanti soldi vengono spesi dal governo, ma bisogna anche guardare – con occhio critico possibilmente – come e per cosa questi vengono impiegati. Nel fare questa analisi, oggi, ci vengono in auto le ultime stime del MEF, che ha reso noto il fabbisogno del settore statale nel mese di febbraio 2023. Dove vanno a finire i soldi dello Stato Da un punto di vista economico, il denaro ha tre funzioni, ovvero è: unità di conto, riserva di valore e mezzo di scambio. Si parla di denaro come unità di conto quando viene utilizzato come mezzo standard per differenziare il valore di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) Quando si parla di conti pubblici e di oneri a carico, non è solo importante sapere quantivengonodal, ma bisogna anche guardare – con occhio critico possibilmente –e per cosa questi vengono impiegati. Nel fare questa analisi, oggi, ci vengono in auto le ultime stime del MEF, che ha reso noto il fabbisogno del settore statale nel mese di febbraio 2023.a finire iDa un punto di vista economico, il denaro ha tre funzioni, ovvero è: unità di conto, riserva di valore e mezzo di scambio. Si parla di denarounità di conto quando viene utilizzatomezzo standard per differenziare il valore di ...

