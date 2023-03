Donzelli & Furfaro. Il sequel di un'assemblea d'istituto (Di giovedì 2 marzo 2023) Uno è il braccio destro di Meloni, l’altro il braccio sinistro di Schlein. Di nuovo faccia a faccia dopo gli anni dell’Università a Firenze, fra film di Kubrick e bacheche rubate. Ed è ancora fascisti contro comunisti. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 marzo 2023) Uno è il braccio destro di Meloni, l’altro il braccio sinistro di Schlein. Di nuovo faccia a faccia dopo gli anni dell’Università a Firenze, fra film di Kubrick e bacheche rubate. Ed è ancora fascisti contro comunisti.

