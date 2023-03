Don' t Worry Darling | Chris Pine | Harry Styles non mi ha sputato addosso | è un bravo ragazzo

(Di giovedì 2 marzo 2023) In una recente intervistaha voluto mettere a tacere, una volta per tutte, le controversie suscitate dal presunto spunto dialla Mostra del Cinema di Venezia. Uno dei momenti più discussi dell'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto "sputo gate" avvenuto al termine della premiere di Dont'è stato beccato dalle telecamere mentre sembrava che avesse, seduto affianco a lui, ma così non è stato. A fare chiarezza ci ha pensato lo stessoin una recente intervista ai microfoni di Esquire, pubblicata su YouTube: "Assolutamente no, ...

Ci sono voluti 'solo' 6 mesi ma alla fine Chris Pine ha negato il famigerato e presunto sputo di Harry Styles all'anteprima mondiale di Don't Worry Darling alla Mostra del Cinema di Venezia. In sala ...

Don't Worry Darling, Chris Pine chiude le polemiche: 'Harry non mi ha sputato addosso' Everyeye Cinema

Per la prima volta Chris Pine ha commentato lo sputo-gate che l'ha visto protagonista con Harry Styles allo scorso Festival di Venezia.A mesi di distanza dallo spitgate, Chris Pine ha messo la parola fine alle polemiche successive a Don't Worry Darling ...