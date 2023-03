Donne e diritti, a Napoli l’incontro organizzato dal Corpo Internazionale di Soccorso (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Presidente del Corpo Internazionale di Soccorso Pierluigi Sanfelice di Bagnoli invita la Stampa all’incontro sul tema “Donne e diritti – Negati e Acquisiti” VIOLENZA DI GENERE E LA RIFORMA CARTABIA Ne parlano, avanzando proposte, Marinella de Nigris, Presidente dell’Associazione Onda Rosa Emanuela Sica, Responsabile Area Violenza di Genere del C.I.S. Valeria Valente, Presidente Commissione Femminicidio della XVIII Legislatura Emanuela Ferrante, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Concetta Vernazzaro, Responsabile Sportello SOS Napoli del C.I.S. Rosaria Gaeta, Presidente TO Zion Terra Promessa Grazia Biondi, Presidente dell’Associazione Manden Prende parte all’incontro Marisa Laurito, autrice della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Presidente deldiPierluigi Sanfelice di Bagnoli invita la Stampa alsul tema “– Negati e Acquisiti” VIOLENZA DI GENERE E LA RIFORMA CARTABIA Ne parlano, avanzando proposte, Marinella de Nigris, Presidente dell’Associazione Onda Rosa Emanuela Sica, Responsabile Area Violenza di Genere del C.I.S. Valeria Valente, Presidente Commissione Femminicidio della XVIII Legislatura Emanuela Ferrante, Assessore alle Pari Opportunità del Comune diConcetta Vernazzaro, Responsabile Sportello SOSdel C.I.S. Rosaria Gaeta, Presidente TO Zion Terra Promessa Grazia Biondi, Presidente dell’Associazione Manden Prende parte alMarisa Laurito, autrice della ...

