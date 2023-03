Donna aggredita con acido, un arresto nel padovano (Di giovedì 2 marzo 2023) Arrestato il presunto autore dell'aggressione con acido ai danni di una Donna, la sera del 16 febbraio scorso, a Solesino (Padova). All'uomo i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Arrestato il presunto autore dell'aggressione conai danni di una, la sera del 16 febbraio scorso, a Solesino (Padova). All'uomo i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_bologna : Donna aggredita con acido: arrestato l'ex compagno - RedazioneLaNews : #Milano Donna aggredita in strada a Milano: bloccata da 3 uomini e rapinata di orologio e gioielli - mattinodipadova : Donna aggredita con l’acido: arrestato il presunto colpevole - Telebari : Donna aggredita da un uomo in via Argiro, intervengono i passanti: 'Mi voleva buttare a terra' - #Bari #Notizie… - discoradioIT : A #Milano una donna di 67 anni è stata aggredita da tre uomini per strada, in via Pasolini, a Cascina Merlata. Bloc… -