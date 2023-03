Donna aggredita con acido, in manette l'ex marito (Di giovedì 2 marzo 2023) Ad aggredire con l'acido la 52enne di Este, lo scorso 16 febbraio, è stato il suo ex marito, Stefano Pellegrini. A distanza di due settimane, l'uomo ha confessato ai Carabinieri di essere stato l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Ad aggredire con l'la 52enne di Este, lo scorso 16 febbraio, è stato il suo ex, Stefano Pellegrini. A distanza di due settimane, l'uomo ha confessato ai Carabinieri di essere stato l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaVeneto : Donna aggredita con acido, in manette l'ex marito. Episodio due settimane fa, uomo aveva negato in Tv #ANSA - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il fatto era accaduto lo scorso 16 febbraio ai danni di una donna di Sant'Elena. L'uomo era sospettato fin dall'inizio #… - TgrRaiVeneto : Il fatto era accaduto lo scorso 16 febbraio ai danni di una donna di Sant'Elena. L'uomo era sospettato fin dall'ini… - qn_lanazione : Grave episodio a #Prato, donna accoltellata in strada - Yogaolic : Donna aggredita in strada a #Milano: bloccata da 3 uomini e rapinata di orologio e gioielli -