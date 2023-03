Domenica In, trattativa con Anna Oxa: “Problemi e cachet” (Di giovedì 2 marzo 2023) Nonostante il suo silenzio con i media, Anna Oxa è stata tra le artiste più chiacchierate del Festival di Sanremo 2023. L’artista AO poco dopo la fine della kermesse si è presentata da Francesca Fagnani a Belve e ci ha regalato un’intervista memorabile. Adesso la cantante potrebbe approdare anche da Mara Venier a Domenica In. A rivelare l’esistenza della presunta trattativa è Davide Maggio, che in passato ha anche avuto un botta e risposta con la Oxa (che potete recuperare in questo video di Witty). Domenica In e le presunte trattative con AO. “Non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l’intervista a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l’invito di Mara Venier nella sua Domenica In. La trattativa, tuttavia, ci risulta particolarmente ostica e sembrerebbe destinata a ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 marzo 2023) Nonostante il suo silenzio con i media,Oxa è stata tra le artiste più chiacchierate del Festival di Sanremo 2023. L’artista AO poco dopo la fine della kermesse si è presentata da Francesca Fagnani a Belve e ci ha regalato un’intervista memorabile. Adesso la cantante potrebbe approdare anche da Mara Venier aIn. A rivelare l’esistenza della presuntaè Davide Maggio, che in passato ha anche avuto un botta e risposta con la Oxa (che potete recuperare in questo video di Witty).In e le presunte trattative con AO. “Non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l’intervista a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l’invito di Mara Venier nella suaIn. La, tuttavia, ci risulta particolarmente ostica e sembrerebbe destinata a ...

