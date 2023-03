Docente che ha ottenuto trasferimento interprovinciale nel 2022/23? Può presentare nuova domanda di mobilità? (Di giovedì 2 marzo 2023) mobilità docenti anno scolastico 2023/24: uno dei casi particolari è rappresentato dal Docente che nel 2022/23 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale. Potrà presentare di nuovo domanda di mobilità? per quanti anni è vincolato? Una scheda UIL ci spiega il vincolo e chi può derogarlo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023)docenti anno scolastico 2023/24: uno dei casi particolari è rappresentato dalche nel/23 hail. Potràdi nuovodi? per quanti anni è vincolato? Una scheda UIL ci spiega il vincolo e chi può derogarlo. L'articolo .

