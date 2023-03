Dl superbonus: allo studio uso F24 ma a determinate scadenze (Di giovedì 2 marzo 2023) Non un uso 'libero' del modello F24 da parte delle banche, ma un uso 'regolato' che preveda determinate scadenze. Questa, a quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, l'ipotesi a cui si lavora per sbloccare i crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi, soprattutto dal superbonus. In questo modo si supererebbero i dubbi della Ragioneria generale dello Stato che teme il rischio di crisi di liquidità. La possibile soluzione verrebbe inserita con un emendamento al decreto legge sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi.La Commissione finanze della Camera oggi ha completato il ciclo di audizioni sul decreto sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi. E' stato dato un giorno in più di tempo per la presentazione degli emendamenti il cui termine ora scade alle ore 12 del 7 marzo. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 marzo 2023) Non un uso 'libero' del modello F24 da parte delle banche, ma un uso 'regolato' che preveda. Questa, a quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, l'ipotesi a cui si lavora per sbloccare i crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi, soprattutto dal. In questo modo si supererebbero i dubbi della Ragioneria generale dello Stato che teme il rischio di crisi di liquidità. La possibile soluzione verrebbe inserita con un emendamento al decreto legge sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi.La Commissione finanze della Camera oggi ha completato il ciclo di audizioni sul decreto sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi. E' stato dato un giorno in più di tempo per la presentazione degli emendamenti il cui termine ora scade alle ore 12 del 7 marzo. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : 'Non ho detto che il superbonus non costava allo stato, ho detto che lo potevano fare gratis le famiglie'. Quindi l… - ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'C'è qualcosa di sbagliato nel ragionamento della Meloni. Io non ho mai detto che il superbonus er… - laureali : RT @marattin: @frances90833421 Che poi non ero d’accordo sulla cessione illimitata, una vera cialtronata (ma il M5S disse ‘o così o niente’… - marattin : @frances90833421 Che poi non ero d’accordo sulla cessione illimitata, una vera cialtronata (ma il M5S disse ‘o così… - gicolino69 : @EmanueleTasina1 @Giuggio72684862 L’evasione è ancora un male che richiede cure draconiane, se si vogliono + serviz… -