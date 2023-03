Djokovic-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti di finale Atp Dubai 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Novak Djokovic affronterà Hubert Hurkacz nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il serbo ha impiegato una partita, quella all’esordio contro il ceco Machac, per riprendere un po’ il ritmo dopo un’assenza dai campi di circa un mese in seguito al successo agli Australian Open. Già nel secondo match, in cui ha affrontato un tennista in formissima come Griekspoor, il numero uno del mondo è tornato a dominare in grande fascino, concedendo le briciole al suo avversario. Ora una sfida sulla carta più complessa, contro il n°12 delle classifiche, anche lui vincitore all’esordio dopo aver sofferto contro Shevchenko, ma in grado di gestire abbastanza bene la sfida di ieri contro Kotov. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Novakaffronterà Hubertneididell’ATP 500 di, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il serbo ha impiegato una partita, quella all’esordio contro il ceco Machac, per riprendere un po’ il ritmo dopo un’assenza dai campi di circa un mese in seguito al successo agli Australian Open. Già nel secondo match, in cui ha affrontato un tennista in formissima come Griekspoor, il numero uno del mondo è tornato a dominare in grande fascino, concedendo le briciole al suo avversario. Ora una sfida sulla carta più complessa, contro il n°12 delle classifiche, anche lui vincitore all’esordio dopo aver sofferto contro Shevchenko, ma in grado di gestire abbastanza bene la sfida di ieri contro Kotov. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

