Djokovic contro Medvedev, sarà semifinale show su SuperTennis (Di giovedì 2 marzo 2023) Resta imbattuto Novak Djokovic, che allunga a 15 la serie di vittorie consecutive nelle prime partite della stagione. Il serbo è in semifinale al "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Resta imbattuto Novak, che allunga a 15 la serie di vittorie consecutive nelle prime partite della stagione. Il serbo è inal "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JD17xZL77 : #Medvedev vince gli ultimi 21, ripeto VENTUNO PUNTI e liquida Coric in poco piu di un ora e venti. Domani contro… - sportli26181512 : ATP Dubai, i risultati di oggi: Djokovic e Rublev in semifinale: Nole in grande spolvero contro il n. 11 al mondo H… - WeAreTennisITA : ANCORA IMBATTUTO ?? Djokovic alza il suo livello di gioco a Dubai contro Hurkacz, battuto in due set senza mai conce… - game8set8match8 : @DarioPuppo Con tutto il rispetto per Jacopo ma questa sconfitta è paragonabile a quella di De Minaur contro Djokov… - Antonio91850957 : Qualche anno fa, ho chiesto a Griekspoor di descrivere le sensazioni provate durante il match disputato contro Djok… -