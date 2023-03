Diversity brand awards | Ikea vincitore ‘overall’ e Tim ‘digital’

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) –e Tim: i duesi aggiudicano i2023 durante la sesta edizione delSummit, ‘Right Now – È tempo di agire’, per la loro capacità di lavorare concretamente sulla DE&I, impattando sulla percezione di consumatrici e consumatori. Nello specifico,è stato premiato per la ricchezza delle iniziative realizzate, la loro trasversalità sulla DE&I e l’impatto profondo sulle percezioni del mercato finale, mentre Tim è risultato ilche più di altri ha saputo utilizzare il digitale e la tecnologia per far leva su di essi in maniera differenziante nello sviluppo di ...

Diversity Brand Index 2023: ecco i 10 brand più inclusivi in Italia Business People

Roma, 2 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Ikea vincitore 'overall' e Tim vincitore 'digital': i due brand si aggiudicano i Diversity Brand Awards 2023 ...Alla vigilia del Diversity Brand Summit, svelati i marchi che hanno realizzato i migliori progetti e le migliori iniziative del 2022 in tema DE&I. I numeri di Diversity e Focus Mgmt: le aziende più in ...