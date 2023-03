Disoccupazione Agricola 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Disoccupazione agricola: cosa c’è da sapere e quali sono le novità per il 2023? In questo articolo approfondiremo tutti gli aspetti riguardanti la Disoccupazione agricola, il sostegno economico erogato dall’Inps ad alcune specifiche categorie lavorative del comparto agricolo. In particolare, scopriremo come viene erogata, a chi spetta e i termini di presentazione della domanda. Disoccupazione Agricola: cos’è? Come accennato, l’indennità di Disoccupazione agricola è uno strumento di sostegno economico erogato dall’Inps a favore di dipendenti agricoli assunti a tempo determinato (ODT) e indeterminato, grazie al quale coprire, entro il limite massimo di 365 giornate annue, un numero di giornate pari a quelle lavorate. A queste vanno sottratte, però, quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 2 marzo 2023)agricola: cosa c’è da sapere e quali sono le novità per il 2023? In questo articolo approfondiremo tutti gli aspetti riguardanti laagricola, il sostegno economico erogato dall’Inps ad alcune specifiche categorie lavorative del comparto agricolo. In particolare, scopriremo come viene erogata, a chi spetta e i termini di presentazione della domanda.Agricola: cos’è? Come accennato, l’indennità diagricola è uno strumento di sostegno economico erogato dall’Inps a favore di dipendenti agricoli assunti a tempo determinato (ODT) e indeterminato, grazie al quale coprire, entro il limite massimo di 365 giornate annue, un numero di giornate pari a quelle lavorate. A queste vanno sottratte, però, quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di ...

