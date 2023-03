Direttore di banca truffa una cliente disabile: rubati 400mila euro (Di giovedì 2 marzo 2023) Direttore di banca trapanese truffa una cliente disabile sottraendole dal conto corrente circa 400 mila euro. A scoprire il raggiro è stata la guardia di finanza di Trapani che ha eseguito un decreto di sequestro di beni nei confronti dell’uomo 62enne. Dopo essersi guadagnato la fiducia della vittima e approfittando delle sue fragilità, il Direttore ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)ditrapaneseunasottraendole dal conto corrente circa 400 mila. A scoprire il raggiro è stata la guardia di finanza di Trapani che ha eseguito un decreto di sequestro di beni nei confronti dell’uomo 62enne. Dopo essersi guadagnato la fiducia della vittima e approfittando delle sue fragilità, il... TAG24.

