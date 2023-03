Direttore di banca svuota i conti di un cliente disabile, la truffa sulle polizze per rubargli 400mila euro (Di giovedì 2 marzo 2023) Approfittando del suo ruolo di Direttore di banca avrebbe prelevato circa 400mila euro dai conti correnti di un disabile nel Trapanese. È l’accusa contestata a un 62enne dalla Procura che ha disposto il sequestro di beni per una cifra equivalente. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di finanza, che ha indagato. L’indagato, accusato di furto aggravato e autoriciclaggio, ha risolto il rapporto di lavoro con la sua azienda dopo che l’istituto di credito lo aveva sospeso. Gli accertamenti della Procura di Trapani erano stati avviati dopo la segnalazione da parte del nucleo speciale di polizia valutaria di operazioni sospette per movimentazioni «ingiustificate» dai conti correnti di una persona disabile. In particolare tra il 2017 e il 2021 ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Approfittando del suo ruolo didiavrebbe prelevato circadaicorrenti di unnel Trapanese. È l’accusa contestata a un 62enne dalla Procura che ha disposto il sequestro di beni per una cifra equivalente. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di finanza, che ha indagato. L’indagato, accusato di furto aggravato e autoriciclaggio, ha risolto il rapporto di lavoro con la sua azienda dopo che l’istituto di credito lo aveva sospeso. Gli accertamenti della Procura di Trapani erano stati avviati dopo la segnalazione da parte del nucleo speciale di polizia valutaria di operazioni sospette per movimentazioni «ingiustificate» daicorrenti di una persona. In particolare tra il 2017 e il 2021 ...

