Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Diletta Miatello uccide i genitori a Padova: dopo la mamma, muore anche il padre 2 mesi dopo l'aggressione - TuttoQuaNews : RT @Corriere: É morto anche il padre di Diletta Miatello, era stato aggredito dalla figlia ex vigilessa - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: diletta miatello massacra i genitori a #padova: uccide la mamma, dopo 2 mesi morto anche il papà Giorgio - ilmessaggeroit : diletta miatello massacra i genitori a #padova: uccide la mamma, dopo 2 mesi morto anche il papà Giorgio - Piergiulio58 : Morto il padre di Diletta Miatello, era rimasto gravemente ferito dopo l’aggressione della figlia. La figlia di Gio… -

Il 27 dicembre scorso, ex agente della Polizia locale di Asolo, era entrata nell'abitazione di mamma e papà e si era accanita contro i loro corpi. A farne le spese era stato prima il padre colpito con ...... nella casa di cura di Camposampiero dov'era ricoverato, Giorgio, 89 anni. L'uomo era ... Se ne va quindi l'unico testimone del massacro, per il quale la sola sospettata è la figlia, ex ...Il 27 dicembre scorso, ex agente della Polizia locale di Asolo, era entrata nell'abitazione di mamma e papà e si era accanita contro i loro corpi. A farne le spese era stato prima il padre colpito con ...

Morto il padre di Diletta Miatello, era rimasto gravemente ferito dopo ... Fanpage.it

Il 27 dicembre scorso Diletta Miatello, ex agente della Polizia locale di Asolo, era entrata nell'abitazione di mamma e papà e si era accanita contro i loro corpi. A farne le ...Il 27 dicembre scorso Diletta Miatello, ex agente della Polizia locale di Asolo, era entrata nell'abitazione di mamma e papà e si era accanita contro i loro corpi. A farne le spese ...