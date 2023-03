Difesa e Ucraina, la missione di Meloni. Prima tappa India poi Emirati arabi (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima tappa, New Delhi che già la attende con cartelloni di benvenuto e la bandiera italiana che sventola vicino a importanti monumenti. Poi, due giorni ad Abu Dhabi. Questa sera la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partirà per una missione all'estero che la porterà domani nell'India di Narendra Modi e successivamente, il 3 e 4 marzo, negli Emirati arabi. La visita della premier a New Delhi cerca di intercettare e potenziare lo slancio che la cooperazione tra i due Paesi ha avuto sempre più negli ultimi anni, dopo aver archiviato le tensioni dovute ai casi dei due marò e di Augusta Westland. D'altra parte quella dell'India è una economia in crescita e l'Italia la annovera tra i suoi principali partner commerciali nell'Indo-Pacifico: ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 marzo 2023), New Delhi che già la attende con cartelloni di benvenuto e la bandiera italiana che sventola vicino a importanti monumenti. Poi, due giorni ad Abu Dhabi. Questa sera la presidente del Consiglio, Giorgia, partirà per unaall'estero che la porterà domani nell'di Narendra Modi e successivamente, il 3 e 4 marzo, negli. La visita della premier a New Delhi cerca di intercettare e potenziare lo slancio che la cooperazione tra i due Paesi ha avuto sempre più negli ultimi anni, dopo aver archiviato le tensioni dovute ai casi dei due marò e di Augusta Westland. D'altra parte quella dell'è una economia in crescita e l'Italia la annovera tra i suoi principali partner commerciali nell'Indo-Pacifico: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - GiovaQuez : Sale la tensione in Transnistria. Il ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di 'preparare una provocazi… - Piu_Europa : Un'immagine storica: il presidente #Usa Joe #Biden è a #Kyiv per riaffermare l'impegno a supporto e a difesa dell'U… - BolaffioLirio : RT @EnricoFaraboll1: ???????? E AL PENTAGONO DICONO CHE L'UCRAINA DEVE COMINCIARE A PAGARE LE ARMI Celeste Wallander, vicesegretario alla dif… - Bolpet : RT @agambella: La segnalazione chi vi ho anticipato era corretta: è in corso un attacco missilistico russo sull'Ucraina. Si tratta di missi… -