Difendere su Shai Gilgeous-Alexander ti fa venire il mal di testa

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ogni mattina un appassionato della NBA si sveglia e, come prima cosa, usa il suo smartphone, tablet o pc per spulciare i box score della notte americana, recuperando gli highlights della partita più chiacchierata sui social mentre sorseggia il primo caffè della giornata. Il basket è uno sport di squadra, ma tra gli sport di squadra è forse quello in cui il singolo può avere un maggiore impatto, sia per la grandezza del campo e i numero di giocatori, che per la natura stessa del gioco: alla fine la palla dentro il canestro la mette il singolo. Per questo guardare chi ha segnato più punti in una partita è la prima cosa che viene naturale fare spulciando i tabellini, e anche se chi conosce il basket sa che è un dato che non va più in là della curiosità, rimane un riflesso immediato irresistibile. In questa stagione tra i nomi che tornano più e più volte scorrendo i boxscore c’è quello ...