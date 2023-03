Diana Biondi | trovato il corpo della studentessa Era uscita ' per andare in università'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Togliersi la vita per un esame. O due, tre, tutti quelli necessari a far perdere la speranza a una giovane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Purtroppo è arrivata la notizia più terribile. È stato trovato il corpo di Diana, la ragazza di 27 anni scomparsa d… - LiliaMignacca : Condoglianze alla famiglia di Diana Biondi. Il tossico sistema universitario italiano uccide ancora. - flameparanoia : RT @tripps42: TW // suicidio Ormai non so neanche più cosa scrivere a riguardo, ma Diana Biondi non si è suicidata perché 'non ha dato qua… - larampait : Morte #DianaBiondi: il #suicidio legato agli #esami universitari - mollywollyy : RT @callmevaneg: Un’altra ragazza si è tolta la vita, si chiamava Diana Biondi. Ma la verità è che Diana è stata ammazzata da questo sistem… -

Togliersi la vita per un esame. O due, tre, tutti quelli necessari a far perdere la speranza a una giovane ...'Abbiamo perso una figlia, nonostante le forti azioni di sostegno agli studenti messe in atto'. Il rettore della Federico II Matteo Lorito è addolorato per il suicidio della studentessa, 27enne di Somma Vesuviana che sembrerebbe sia entrata in crisi a causa di un ritardo nella laurea in Lettere moderne annunciata ai familiari, mentre le mancava ancora un esame.è un'altra vittima dell'Università, che diventa sempre di più un luogo oscuro e senza speranza per tanti studenti e studentesse. Il numero delle giovani vittime continua ad aggiornarsi. ...

Diana Biondi e quella laurea difficile: gli esami mancati peso troppo forte da reggere Corriere del Mezzogiorno

Era uscita di casa per andare all’università. Almeno così aveva detto ai genitori Diana Biondi, studentessa di Lettere moderne all’università Federico II di Napoli. Sarebbe andata «prima in… Leggi ...«Abbiamo perso una figlia, nonostante le forti azioni di sostegno agli studenti messe in atto». Il rettore della Federico II Matteo Lorito è addolorato per il suicidio ...