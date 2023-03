Diana Biondi morta suicida a 27 anni, la ragazza avrebbe mentito sulla laurea in lettere (Di giovedì 2 marzo 2023) Il corpo senza vita di Diana Biondi , studentessa 27enne scomparsa da lunedì, è stato ritrovato ieri. La ragazza di Somma Vesuviana, alle porte di Napoli, ha lasciato la sua borsetta accanto alla ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) Il corpo senza vita di, studentessa 27enne scomparsa da lunedì, è stato ritrovato ieri. Ladi Somma Vesuviana, alle porte di Napoli, ha lasciato la sua borsetta accanto alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Purtroppo è arrivata la notizia più terribile. È stato trovato il corpo di Diana, la ragazza di 27 anni scomparsa d… - SoleDedilectis : RT @abcdeced: ????RAGAZZA SCOMPARSA???? DIANA BIONDI È iscritta alla facoltà di Lettere Moderne alla Federico II. Se avete contatti con p… - cri_inthewoods : Per la storia di Diana Biondi io non so che dire. Sto solo capendo che dobbiamo parlare e parlo anche per me che mi… - xdaydrxms : TW / / non si sta parlando abbastanza di Diana Biondi, la ragazza ritrovata ieri a Napoli che si è suicidata per via dell’università - vertvigo : RT @abcdeced: ????RAGAZZA SCOMPARSA???? DIANA BIONDI È iscritta alla facoltà di Lettere Moderne alla Federico II. Se avete contatti con p… -