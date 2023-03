Diana Biondi è un’altra vittima dell’Università: si è lanciata in un dirupo in una paese del napoletano (Di giovedì 2 marzo 2023) Diana Biondi è un’altra vittima dell’Università, che diventa sempre di più un luogo oscuro e senza speranza per tanti studenti e studentesse. Il numero delle giovani vittime continua ad aggiornarsi. Diana Biondi è un’altra vittima dell’Università L’emergenza suicidi nel mondo universitario continua. L’ultima giovane vittima arriva da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Si chiamava Diana Biondi, un nome sicuramente sconosciuto alla Facoltà di Lettere Moderne della Federico II dove lei studiava. Aveva 27 anni anni ma ha deciso di spezzare via per sempre la sua vita perché non era in regola con gli esami. Il 27 febbraio è stata l’ultima volta che i suoi genitori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023), che diventa sempre di più un luogo oscuro e senza speranza per tanti studenti e studentesse. Il numero delle giovani vittime continua ad aggiornarsi.L’emergenza suicidi nel mondo universitario continua. L’ultima giovanearriva da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Si chiamava, un nome sicuramente sconosciuto alla Facoltà di Lettere Moderne della Federico II dove lei studiava. Aveva 27 anni anni ma ha deciso di spezzare via per sempre la sua vita perché non era in regola con gli esami. Il 27 febbraio è stata l’ultima volta che i suoi genitori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Purtroppo è arrivata la notizia più terribile. È stato trovato il corpo di Diana, la ragazza di 27 anni scomparsa d… - AMFL9529 : RT @tripps42: TW // suicidio Ormai non so neanche più cosa scrivere a riguardo, ma Diana Biondi non si è suicidata perché 'non ha dato qua… - a42nno : RT @Corriere: Diana Biondi e quella laurea difficile: gli esami mancati peso troppo forte da reggere - penellaphaeyre : ogni volta che succede qualcosa di simile alla vicenda di diana biondi io mi ritrovo a ignorare praticamente qualsi… - Marco15645719 : Diana Biondi non si è suicidata, Diana Biondi è stata uccisa! Uccisa dal nostro sistema malato, che ha reso l’unive… -