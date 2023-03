Diana Biondi è la terza studente universitaria a togliersi la vita nel 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Diana Biondi, 27 anni, di Somma Vesuviana, era scomparsa il 27 febbraio. Aveva detto ai genitori che sarebbe andata a ritirare la tesi, ma le mancava ancora un esame, quello di latino. Dopo tre giorni di ricerche, ieri 1 marzo il cadavere della ragazza è stato trovato a Santa Maria a Castello, non lontano da casa. Sui social tantissimi post di appello da famigliari e amici, che per tre giorni l’hanno cercata disperatamente. Come riporta la stampa l’ipotesi più accreditata dalla Procura di Nola, che sta seguendo il caso, è che Diana Biondi si sia lanciata nel vuoto, in un gesto volontario. La ragazza frequentava Lettere Moderne all’università Federico II di Napoli. Gli investigatori stanno ora tentando di ricostruire il percorso fatto da Diana Biondi il giorno della sparizione, per ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 marzo 2023), 27 anni, di Somma Vesuviana, era scomparsa il 27 febbraio. Aveva detto ai genitori che sarebbe andata a ritirare la tesi, ma le mancava ancora un esame, quello di latino. Dopo tre giorni di ricerche, ieri 1 marzo il cadavere della ragazza è stato trovato a Santa Maria a Castello, non lontano da casa. Sui social tantissimi post di appello da famigliari e amici, che per tre giorni l’hanno cercata disperatamente. Come riporta la stampa l’ipotesi più accreditata dalla Procura di Nola, che sta seguendo il caso, è chesi sia lanciata nel vuoto, in un gesto volontario. La ragazza frequentava Lettere Moderne all’università Federico II di Napoli. Gli investigatori stanno ora tentando di ricostruire il percorso fatto dail giorno della sparizione, per ...

