Dialogo politico Ue-Tanzania | Italia alla guida dello sviluppo sostenibile delle coste | la proposta di Lombardi

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’Ambasciatore Marcoha partecipato, in qualità di membro della Delegazione europea, il 27 febbraio scorso a Dar Es Salaam,riunione deltra Ue e. La Delegazione europea erata dall’Ambasciatore Ue Manfredo Fanti, mentre quella dellaMinistra degli Affari Esteri, Professoressa Stergomena Tax. La riunione si è conclusa con un comunicato congiunto. La precedente sessione si era tenuta il 29 ottobre 2021 dopo un’interruzione di quattro anni nell’esercizio in parola. Nel corso della riunione si è discusso di rispetto dei diritti umani,democratico, economic partnership agreement, riciclaggio di denaro, SADC, EAC, Cabo Delgado, Regione di grandi Laghi, aggressione russa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Incontro del SdS @tripodimaria con Ambasciatrice di Romania @GabrielaDancau. Focus su intensità del nostro dialogo… - AlertVirus : RT @tripodimaria: Con S.E. @GabrielaDancau. Grazie per la visita e per avermi omaggiato del simbolo del Martisor,antica festa popolare rume… - AlertVirus : RT @ItalyMFA: Incontro del SdS @tripodimaria con Ambasciatrice di Romania @GabrielaDancau. Focus su intensità del nostro dialogo politico,… - ItalyinTanzania : DIALOGO POLITICO UE-TANZANIA (DAR ES SALAAM, LUNEDI', 27 FEBBRAIO 2023). L'Ambasciatore Marco Lombardi ha partecipa… - AmbasciataRO : RT @ItalyMFA: Incontro del SdS @tripodimaria con Ambasciatrice di Romania @GabrielaDancau. Focus su intensità del nostro dialogo politico,… -

L'ambasciatore di Italia in Tanzania Marco Lombardi ha partecipato, in qualita' di membro della Delegazione europea, il 27 febbraio scorso, alla riunione deltra UE e Tanzania. La Delegazione europea era guidata dall'Ambasciatore Ue Manfredo Fanti, mentre quella della Tanzania dalla ministra degli Affari Esteri, Professoressa Stergomena ...La grande partecipazione del popolo delle primarie permette di avviare un processo... negli ultimi anni, hanno agito fuori dal Partito, spesso non trovando canali die di condivisione ......lasciare alle spalle i litigi tra dem e grillini e inaugurare una nuova stagione di. Le ... Tra immigrazione e antifascismo Non rappresenta una novità eclatante la ricerca di contatto: ...

Dialogo politico Ue-Tanzania, Italia alla guida dello sviluppo ... Il Denaro

NOCI - "Le sigle di centro-destra, Fratelli D’Italia, Lega e Noi Moderati, in vista delle Elezioni Amministrative prossime venture, sono in continuo dialogo su temi, progettualità ed alleanze. Le tre ...Occorre superare il clima di crescente polarizzazione di posizioni politiche in merito alle Organizzazioni non governative a partire dal riconoscimento che la grandissima parte di coloro che ne fanno ...