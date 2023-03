"Di notte a casa di Venditti per...": la scandalosa confessione di Carlo Calenda (Di giovedì 2 marzo 2023) Un siparietto curioso quello di cui si sono resi protagonisti Carlo Calenda e Antonello Venditti all'aeroporto di Torino Caselle. Dal video diffuso sui social sembra che i due si siano incontrati lì per caso, mentre probabilmente erano in attesa per la partenza di un volo. La strana coppia - entrambi di Roma - a un certo punto ha svelato una conoscenza di vecchia data. È stato il leader di Azione, in particolare, a rivelare un aneddoto che risale a qualche anno fa e che ha fatto sorridere gli altri passeggeri vicino a loro: "Lui aveva la casa davanti alla mia. E io entravo nella casa di Antonello a Porto Santo Stefano quando lui non c'era per fare un bagno nella sua piscina". "Dovevo mettere le telecamere allora", ha risposto ironicamente il noto cantautore. "Dovevi mettere le telecamere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Un siparietto curioso quello di cui si sono resi protagonistie Antonelloall'aeroporto di Torino Caselle. Dal video diffuso sui social sembra che i due si siano incontrati lì per caso, mentre probabilmente erano in attesa per la partenza di un volo. La strana coppia - entrambi di Roma - a un certo punto ha svelato una conoscenza di vecchia data. È stato il leader di Azione, in particolare, a rivelare un aneddoto che risale a qualche anno fa e che ha fatto sorridere gli altri passeggeri vicino a loro: "Lui aveva ladavanti alla mia. E io entravo nelladi Antonello a Porto Santo Stefano quando lui non c'era per fare un bagno nella sua piscina". "Dovevo mettere le telecamere allora", ha risposto ironicamente il noto cantautore. "Dovevi mettere le telecamere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Zelensky: 'Credo la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, non siano arrivati i carri armati nel suo giar… - ultimora_pol : #Zelensky: 'La casa di #Berlusconi non è mai stata bombardata, mai sono arrivati con i carri armati nel suo giardin… - daylightlaurxn : RT @iosonoestanca_: io credo che passeranno mesi anni ma non dimenticherò mai quanto abbia dato me stessa per una qualunque sconosciuta che… - MariaVarola : Grazie al cielo sono a casa. Dolore piuttosto forte ieri notte in bianco, oggi un pochino meglio.Grazie a tutti per… - scaccomatto68 : @gabbianone @realvarriale -