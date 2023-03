Di Francesco: «Inter fenomenale, servirà grande umiltà per fare risultato» (Di giovedì 2 marzo 2023) Di Francesco, attaccante del Lecce, ha parlato nella settimana di Inter-Lecce. Il match è previso per domenica alle 18.00. Le sue parole sulla difficoltà del match LORO FENOMENALI ? Federico Di Francesco, in conferenza stampa, ha parlato così della prossima gara contro l’Inter: «Domenica c’è una partita difficile, ma giocandola con umiltà si può fare risultato o perlomeno una grande prestazione. L’Inter è fenomenale, dovremo giocare con grande umiltà, rendendo al 110% per fare risultato. È una squadra forte con grandi campioni. Prepariamo bene il match». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) Di, attaccante del Lecce, ha parlato nella settimana di-Lecce. Il match è previso per domenica alle 18.00. Le sue parole sulla difficoltà del match LORO FENOMENALI ? Federico Di, in conferenza stampa, ha parlato così della prossima gara contro l’: «Domenica c’è una partita difficile, ma giocandola consi puòo perlomeno unaprestazione. L’, dovremo giocare con, rendendo al 110% per. È una squadra forte con grandi campioni. Prepariamo bene il match».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

