Destiny 2 si espande con la nuova stagione Eclissi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Bungie è lieta di annunciare il lancio dellaespansioneper2, la quale porta in gioco numerose novità che vi riportiamo a seguire.Ne L’, i guardiani dovranno impedire l’apocalisse fermando il Testimone e il suo nuovo discepolo, Calus. Nel corso di questa avventura, i paladini del Viaggiatore incroceranno le armi con la Legione Ombra e con dei nuovi micidiali nemici che seminano distruzione nella metropoli futuristica di Neomuna: i tormentatori. Nellaespansione, inoltre, i guardiani potranno contare su un nuovo potere; la telascura, infatti, consentirà loro di manipolare la trama stessa della realtà, aprendo la strada a opzioni di combattimento e movimento mai viste prima. La telascura permetterà a ciascuna classe di guardiani di sferrare attacchi potenti e unici, ...

Bungie è lieta di annunciare il lancio della nuova espansione Eclissi per Destiny 2, la quale porta in gioco numerose novità che vi riportiamo a seguire.Con l'avvento dell'espansione L'Eclissi, anche la versione gratuita di Destiny 2 si espande per accogliere i contenuti della Stagione della Resistenza ...