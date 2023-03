“Denuncio tutti”. UeD, Federica Aversano: reazione furiosa dopo le accuse dell’ex (Di giovedì 2 marzo 2023) Uomini e Donne, nelle ore scorse era circolata la notizia della denuncia per stalking ai danni dell’ex tronista Federica Aversano, ora arriva la risposta. “Aversano, difesa dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, risponde di reati quali molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro ancora secondo l’esposto presentato dal suo ex che ha deciso di chiudere così, con una coda giudiziaria, una relazione diventata nel tempo quantomeno burrascosa”, si legge sulle colonne del Corriere della Sera che riporta la notizia sulla sua edizione on line. E ancora: “Accompagnato dal suo avvocato Goffredo Grasso si è reso pertanto artefice di una denuncia in cui sarebbero circostanziati episodi adesso al vaglio dei magistrati. Fatti da provare e verificatisi nel tempo, anche quando la giovane showgirl casertana calcava ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Uomini e Donne, nelle ore scorse era circolata la notizia della denuncia per stalking ai dannitronista, ora arriva la risposta. “, difesa dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, risponde di reati quali molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro ancora secondo l’esposto presentato dal suo ex che ha deciso di chiudere così, con una coda giudiziaria, una relazione diventata nel tempo quantomeno burrascosa”, si legge sulle colonne del Corriere della Sera che riporta la notizia sulla sua edizione on line. E ancora: “Accompagnato dal suo avvocato Goffredo Grasso si è reso pertanto artefice di una denuncia in cui sarebbero circostanziati episodi adesso al vaglio dei magistrati. Fatti da provare e verificatisi nel tempo, anche quando la giovane showgirl casertana calcava ...

