“Denunciata” UeD | l’ex tronista Federica Aversano nei guai | accuse pesanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Uomini e Donne,in arrivo per; nei mesi scorsi era finita sotto i riflettori per la sua decisione di abbandonare il programma senza scegliere nessuno dei corteggiatori arrivati per lei in studio. Un’esperienza molto significativa per lei che ha raccontato nel corso di una recente intervista: “Per me dopo l’esperienza a Uomini e Donne non è cambiato nulla. Sono io che non voglio che la mia vita cambi. Il mio sogno resta l’insegnamento. Si sono presentate diverse opportunità ma le ho respinte, sono stata molto ferma”. “Voglio la serenità, ho sempre voluto solo questo. Ecco perché la pretendo. Magari anche per paura non faccio un passo in più. Mi sentirei a disagio a sponsorizzare prodotti davanti a uno schermo, non è da me. E io devo fare solo quello che la mia ...