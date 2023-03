Denuncia furto di oltre mille paia di occhiali, ma per gli inquirenti si è inventato tutto: 55enne a processo (Di giovedì 2 marzo 2023) Aveva Denunciato il furto di più di mille occhiali, ma secondo l’accusa si era inventato tutto: a finire nei guai e rinviato a giudizio, per appropriazione indebita e simulazione di reato, un 55enne bergamasco, di professione rappresentante di commercio. I fatti risalgono agli anni 2017 e 2018, quando l’uomo lavorava per alcuni negozi di ottica della provincia di Verona, a Villafranca e Castel d’Azzano: a gennaio 2017 alla polizia di Jesolo aveva Denunciato il furto di circa 300 paia di occhiali da campionario, trafugati dal portabagagli della sua auto, mentre a giugno 2018 alle forze dell’ordine raccontò di essere stato derubato all’interno di uno showroom in provincia di Bergamo, con 946 occchiali ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Avevato ildi più di, ma secondo l’accusa si era: a finire nei guai e rinviato a giudizio, per appropriazione indebita e simulazione di reato, unbergamasco, di professione rappresentante di commercio. I fatti risalgono agli anni 2017 e 2018, quando l’uomo lavorava per alcuni negozi di ottica della provincia di Verona, a Villafranca e Castel d’Azzano: a gennaio 2017 alla polizia di Jesolo avevato ildi circa 300dida campionario, trafugati dal portabagagli della sua auto, mentre a giugno 2018 alle forze dell’ordine raccontò di essere stato derubato all’interno di uno showroom in provincia di Bergamo, con 946 occchiali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CARUCADELBARRIO : RT @l_guerreras: #ForumDDHHCuba Testimonianza di Wilber Aguilar padre di un presso politico in Cuba ???? Denuncia: chiedere la libertà a Cub… - evrthingmin : che poi io non ho capito come è venuta fuori la cosa se è partito da una denuncia della hybe e quindi loro sapevano… - Vdruz : Itri. Denunciate dai Carabinieri tre persone per furto di prodotti di telefonia - QdSit : Ladro “tradito” dal cliente: dal furto in centro alla denuncia - UbertoGandolfi : RT @News24Piemonte: Denuncia un finto furto mentre è 'trattenuto' in caserma -