Deinfluencing | chi sono gli anti influencer che vogliono cambiare i social

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il termineè ormai entrato a far parte del vocabolario, siamo abituati a sentir parlare di queste persone che, attraverso imedia, “influenzano” le scelte e gli acquisti di chi li segue. Il ruolo degliè proprio quello di consigliare prodotti, vestiti, make-up, destinazioni di vacanza., integratori. In realtà glistessiinfluenzati a loro volta dai brand che pubblicizzano, come fonte di guadagno. Di conseguenza, non sempre ciò che viene pubblicizzato è sostenibile, abbordabile o di migliore qualità rispetto ad altri. È in questa ottica che è nato, da pochi anni, il, la battagliaall’influencing, portata avdagli stessi. Cosa significa ...