Decreto Superbonus, Ruffini: in banche e assicurazioni margini di capienza da 17,4 miliardi (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel sistema bancario risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi. Capacità che sale a 10,2 miliardi nel sistema assicurativo. Sono alcuni dati citati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla commissione Finanze della Camera sul Decreto Superbonus Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel sistema bancario risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2. Capacità che sale a 10,2nel sistema assicurativo. Sono alcuni dati citati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria, in audizione alla commissione Finanze della Camera sul

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Il decreto #superbonus tiene conto di un disastro che c’era prima causato dal Governo #Conte con una scelta che è s… - elio_vito : Berlusconi ieri è intervenuto due volte, smentendo i dirigenti di Forza Italia, per giustificare il decreto del gov… - COOPapERino21 : Decreto Aiuti-quater, Cessioni e unifamiliari: il grande bluff del #Superbonus (versione Governo #Meloni)… - ediliziaitalia : Il 28 febbraio si è svolta un'audizione dell'#ANCE presso la Commissione Finanze della Camera in videoconferenza ri… - roadman_ : #StudioProfessionaleNatalini #newsletter #fisco rassegna periodica #Superbonus #creditidiimposta IN BREVE •Conver… -