Decreto Burocrazia Zero | aprire un’impresa con una PEC

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il Ministero per la Pubblica Amministrazione sta ultimando un nuovo pacchetto di semplificazioni con l’obiettivo di snellire le procedure attualmente richieste per avviare. Il, rinominato “”, permetterà a 36 categorie di artigiani diuna nuova attività commerciale mediante l’invio di una semplice comunicazione tramite PEC. La misura costituisce uno dei passaggi utili per raggiungere la piena semplificazione delle pratiche e la digitalizzazione del Paese, tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come osservato da InfoCert, leader europeo nei servizi di Digital Trust, la portata del PNRR, 191,5 miliardi e ulteriori 30,6 miliardi di euro di risorse nazionali, è tale da comprendere linee d’azione in quasi tutti i settori e risulta ...

Decreto “burocrazia zero”, basterà una PEC per aprire le attività di artigiani Libero Tecnologia

