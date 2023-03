Decalogo per le imprese Smart working e asili nido La ricetta del governo per le madri che lavorano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roccella, ministro della Famiglia, presenta il piano contro l'inverno demografico. Negli ultimi dieci anni i giovani occupati sono calati del 7,6%. Donne sempre più ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roccella, ministro della Famiglia, presenta il piano contro l'inverno demografico. Negli ultimi dieci anni i giovani occupati sono calati del 7,6%. Donne sempre più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TottusinPari : DECALOGO DI PROPOSTE PER IL RILANCIO DELLA SARDEGNA DAI SARDI “ECCELLENTI” DE SU DISTERRU di Giuseppe Corongiu e Pi… - CardioLinkSalu1 : ?? Il decalogo per l’automisurazione della pressione arteriosa. ??continua la lettura su: - tiscalinews : Nella puntata di '#VivaRai2 #Fiorello enuncia i dieci comandamenti per il nuovo segretario del Pd. Il decimo dice:… - Sossio9 : RT @repubblica: Fiorello e il decalogo per Elly Schlein: 'Non desiderare i sondaggi degli altri' [a cura della redazione Spettacoli] https:… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Fiorello e il decalogo per Elly Schlein: 'Non desiderare i sondaggi degli altri' [a cura della redazione Spettacoli] https:… -