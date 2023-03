Dead Island 2: pubblicato un esteso gameplay trailer! (Di giovedì 2 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Dambuster Studios e Deep Silver hanno divulgato un esteso gameplay trailer di Dead Island 2, della durata di ben 15 minuti: scopriamo insieme tutti i dettagli Dopo uno sviluppo che definire travagliato sarebbe fare un complimento, ormai siamo decisamente vicini all’uscita di Dead Island 2. Nonostante abbia rischiato di diventare vaporware e di scomparire nei meandri dell’internet e dei diversi cambi di studio di sviluppo subiti, il titolo finale è stato creato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver e arriverà il prossimo 21 aprile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e PC. Dead Island 2 è un action con elementi RPG in prima persona ambientato in una versione infernale, ma elegante e vibrante, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 2 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Dambuster Studios e Deep Silver hanno divulgato untrailer di2, della durata di ben 15 minuti: scopriamo insieme tutti i dettagli Dopo uno sviluppo che definire travagliato sarebbe fare un complimento, ormai siamo decisamente vicini all’uscita di2. Nonostante abbia rischiato di diventare vaporware e di scomparire nei meandri dell’internet e dei diversi cambi di studio di sviluppo subiti, il titolo finale è stato creato da Dambuster Studios eda Deep Silver e arriverà il prossimo 21 aprile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e PC.2 è un action con elementi RPG in prima persona ambientato in una versione infernale, ma elegante e vibrante, ...

