De Zerbi, "cambio in panchina": follia milionaria in Premier League (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Chelsea non va: è 10° in classifica e rischia di non entrare in Champions la prossima stagione. Graham Potter è a rischio per i risultati non positivi ottenuti in questi mesi sulla panchina del Chelsea, ma i nuovi proprietari dei Blues non sembrano avere molta pazienza e non vogliono aspettare. Il tecnico sta camminando sul filo del rasoio e i vertici del club londinese sarebbero già alla ricerca di possibili sostituti: il nome che rimbalza da qualche giorno oltre la Manica e che viene dato per favorito è quello del tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, secondo il media inglese Football Insider. Potter, rendimento deludente al Chelsea: solo cinque vittorie Potter era arrivato a Londra dopo che il Chelsea lo aveva prelevato dai Seagulls per 20 milioni all'inizio di settembre in seguito al controverso licenziamento di Thomas Tuchel, ...

