Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : De Rossi, il duro attacco di Tacopina: 'Se non fosse mio amico, sarebbe stato esonerato prima'… - duro_lavoro : RT @Wendy65872240: A #Firenze e #Torino prevedo un sabato nero con tutti i pro Cospito ed estremisti rossi che ci saranno in giro. Avessi u… - fraba1964 : @iamtsimmonds Parmigiano Pasta di grano duro Parmigiana (studi cosa sia) Tortellini Risotto ai 4 formaggi Gorgonzo… - sidoli_carlo : Schlein, un cognome duro da pronunciare e scrivere per i 'rossi' - duro_lavoro : RT @fratotolo2: Invitato dai collettivi rossi, l’avvocato di #Cospito parlerà in una scuola di Roma. -

"Esonerare Deè stata una scelta difficile, se non fosse stato un mio amico, sarebbe accaduto già prima ". Il presidente della Spal Joe Tacopina è tornato sull'esonero dell' ex capitano giallorosso e ai ...... in una lettera che ha superato la censura e resa nota dal difensore, FlavioAlbertini, nel ...insulto per un anarchico - scrive il 55enne nei confronti del quale è stato disposto il carcere...... in sciopero della fame contro il carcere, nella lettera. La lettera è stata mostrata durante una conferenza stampa in Senato a cui partecipano il difensore FlavioAlbertini e il professor ...

De Rossi, il duro attacco di Tacopina: "Se non fosse mio amico, sarebbe stato esonerato prima" Corriere dello Sport

"Esonerare De Rossi è stata una scelta difficile, se non fosse stato un mio amico, sarebbe accaduto già prima ". Il presidente della Spal Joe Tacopina è tornato sull'esonero dell' ex capitano gialloro ...«Oggi sono pronto a morire per fare conoscere al mondo cos'è veramente il 41 bis». È quanto scrive l'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre ...